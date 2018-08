Komikern Dara Ó Briain till Malmö nästa vår

Den irländske komikern Dara Ó Briain, känd från ett otal brittiska panelprogram, är klar för en föreställning i Malmö i maj nästa år.

Har du sett brittiska tv-program som ”Never Mind the Buzzcocks”, ”QI”, ”The Panel”, ”Have I Got News For You” eller ”Mock the Week” så har du förmodligen sett den irländske komikern Dara Ó Briain.

Men han är lika känd för sina stand-up-föreställningar som han turnerar världen över med. Nu är det klart att Ó Briain kommer till Sverige med sin nya föreställning ”Voice of Reason” i maj 2019. Det blir föreställningar på Konserthuset i Göteborg den 12 maj, Chinateatern i Stockholm den 16 maj och avslutningsvis kommer han till Slagthuset i Malmö den 18 maj.

Biljetterna till föreställningarna släpps den 15 augusti klockan 10.