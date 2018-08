Uppgifter: Franklin allvarligt sjuk

Den amerikanska souldrottningen Aretha Franklin uppges vara allvarligt sjuk och hennes familj ska ha samlats för att ta farväl.

En anonym källa bekräftar för nyhetsbyrån AP att Aretha Franklin är allvarligt sjuk och TMZ rapporterar att Franklins nära uppmanades förbereda sig på att ta farväl redan för två veckor sedan.

"Jag är så ledsen att behöva rapportera att The Queen of Soul och min goda vän Aretha Franklin är allvarligt sjuk. Jag talade med hennes familjemedlemmar i morse. Hon vill att ni ber för henne", skriver Evrod Cassimy, reporter vid den lokala tv-stationen WDIV-TV i Detroit, på Twitter

Strax efter klockan fem på måndagen, svensk tid, skriver Cassimy att han själv talat med Franklin.

"Fick just chans att prata med Aretha Franklin. Hon vilar, omgiven av nära vänner och familj", skriver han på Twitter

Först att rapportera om nyheten var sajten Showbiz 411 , som drivs av nöjesreportern Roger Friedman. Enligt deras källor ligger 76-åriga Franklin nu för döden, omgiven av nära och kära i hemstaden Detroit.

"Familjen ber om böner och avskildhet", skriver Friedman.

Även NBC-journalisten Harry Hairston skriver på Twitter att tillståndet är allvarligt.

"Talade med en nära vän till Aretha Franklin med familj. Den ikoniska sångerskan mår inte bra", skriver han.

Under senare år har Aretha Franklin kämpat med hälsoproblem och 2010 opererades hon för en tumör i magen.

Enligt The Telegraph har hon lyst med sin frånvaro vid flera tilldragelser under året, bland annat en minnesstund för The Temptations-medlemmen Dennis Edwards februari.

Efter läkares inrådan avblåste hon i mars in ett uppträdande på sin 76:e födelsedag och i april ställde hon in en festivalspelning i New Orelans.

Förra året meddelade Aretha Franklin att hon planerade att gå i pension. I en intervju med en lokal tv-station i Detroit sade hon tänkte ge ut ett sista album i samarbete med Stevie Wonder, för att sedan abdikera som souldrottning för att få tillbringa mer tid med sina barnbarn.

– Jag kommer att vara i stort sett nöjd, men jag kommer inte att försvinna någonstans och bara sitta och göra ingenting. Det skulle heller inte vara något bra, sade hon i intervjun.

Aretha Franklin föddes 1942 i Memphis. Hennes uppväxt präglades av gospelmusik och hon debuterade med en gospelskiva redan som 14-åring.

Genombrottet som soulsångerska kom 1967 med låten "I never loved a man (the way I love you)". Kort därefter kom stora hitlåtar som "Respect", "Think", och "I say a little prayer”.

Under sin långa karriär har hon släppt ett 40-tal studioalbum, hon har vunnit 18 Grammy-statyetter och var den första kvinnan att bli invald i Rock and Roll Hall of Fame.