Little Jinder bekräftar höstturné: "dödsfett"

Popstjärnan Little Jinder bjöd på endast en spelning i sommar under årets Way Out West. I höst däremot blir det betydligt lättare att se stjärnskottet live – då Little Jinder dundrar ut på turné.

"Det kommer bli dödsfett" bekräftar artisten höstturnén till Musikguiden i P3

Turnén inleds i Karlstad den 9 november och avslutas i Uppsala den 15 december.

Lagom till dess väntas Little Jinders kommande album "Hej då" landa. Skivan markerar ett skifte i artistens karriär och gästas av bland annat Lykke Li och Lorentz, samt ett ännu hemligt samarbete. Så sent som i fredags släpptes senaste singeln "Pinocchio".

Little Jinder skivdebuterade 2008 med "Polyhedron E.P" och hennes första svenskspråkiga album släpptes 2014. Två år senare medverkade hon i TV4:s "Så mycket bättre" och var även en av programledarna i "Musikhjälpen" samma år.