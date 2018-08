Vuxen man förgrep sig på småflickor under festivalen, flera inbrottstjuvar har slagit till. Och en bankbedragare misslyckades blåsa en åldring. Det är ett axplock av inkomna brottsanmälningar i Malmö de senaste dagarna.

• Stortorget i Malmö tisdag klockan 21 – en man född 1988 ger sig på en flicka under femton. Enligt polisanmälan tafsar han med händerna. Därpå trycker han sitt underliv mot flickans kompis.

En ordningsvakt ser det hela och mannen kan gripas. På stortorget finns också övervakningskameror som kan användas mot honom. Han förhördes under natten och släpptes tidigt på onsdagsmorgonen.

• Under tisdagen blev en 80-årig kvinna i Rörsjöstaden uppringd av en man som påstod sig komma från Telenor. Hon hade betalat in för mycket pengar på sitt abonnemang, hette det. Bluffen var rätt sofistikerad, i och med att mannen kopplade henne vidare till en annan ”handläggare” under samtalet.

Kontentan blev att kvinnan gav männen uppgifter om bankkontot, möjligen bank-id, men kom på sig själv i efterhand. Enligt polisanmälan kunde hon kontakta banken och stoppa tömningsförsök. Banken kunde konstatera att någon varit inne på hennes konto, men inte hunnit plocka ut pengar.

• Under helgen och veckans första dagar inträffade tre olika stölder eller inbrott.

På Skeppsgatan i Malmö stals ett tjugotal datorer vid ett företagsinbrott – godsvärde 100 000 kronor.

På en bilfirma på Grimsbygatan stals bilbatterierna från åtta nya bilar.

På en byggarbetsplats på Västkustvägen begick någon inbrott i en verktygscontainer och stal tiotals verktyg med tillhörande batterier – alla av märket Hilti. Dessutom tömdes en grävmaskin på 1 200 liter diesel.

Enbart vad gäller sexofredandet finns det en misstänkt person, övriga är än så länge oidentifierade.