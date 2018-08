Souldrottningen blev 76 år.

Aretha Franklin vid en presskonferens 1973. FOTO: AP Bild: Anonymous

Soul? Aretha Franklin personifierade begreppet. Ska man försöka ringa in detta luddiga begrepp finns inga bättre medel än de skivor hon spelade in för Atlantic Records, oftast i Muscle Shoals-studion i Alabama, från år 1966 och några år in på 1970-talet.