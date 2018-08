Av årets cirka 240 publicerade avhandlingar vid Lunds universitet berör inte mindre än 30 miljön - på ett eller annat sätt.

Forskningen i Lund domineras ännu av medicin och teknik. Men miljöforskning sker sedan många år, och på många olika institutioner.

Sedan årsskiftet har minst trettio avhandlingar - en i veckan - producerats som direkt berör miljöfrågor. Räknar man dessutom användningar av ny teknik, blir förstås de potentiella miljöeffekterna av Lundaforskningen än mer betydande, och avhandlingarna med miljötema än fler.

Bredden i forskningen är smått fantastisk. Tekniker, som Gabriel Turesson, sysslar med optimsering av kontroll av förbränningsmotorer i sin avhandling "Model-Based Optimization of Combustion-Engine Control". LTH-kollegan Balasz Franko har ägnat ett par år åt att bli expert på vilken sorts biomassa som egentligen kan användas för att framställa biobränsle.

Ebba Brink, från LUCSUS, har jobbat med klimatanpassning och medborgarengagemang i skånska städer. Längre bort - i Uganda - finns den jordbrukssektor som är ämnet för LUCSUS-kollegan Ellinor Isgrens avhandling. Kan jordbruket i detta afrikanska land utvecklas med hjälp av nya idéer om agroekologi?

Statsvetaren Sandra Engstrand har å sin sida studerat samverkan i Arktiska rådet, när de länder som utgör rådet försökte få rätsida på frågor om oljespill och klimatpåverkande luftföroreningar i avhandlingen "State learning and role playing : international environmental cooperation in the Arctic Council".