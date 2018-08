Death Cab for Cutie om evolution och framgång

Fakta

Bildades 1997 i Bellingham, i delstaten Washington, av frontmannen Ben Gibbard.

Slog igenom stort 2003 med albumet "Transatlanticism", som sålde guld i USA.

Bandet har medverkat flitigt i populära tv-serier som "The OC" och "Six feet under" med hittar som "Transatlanticism" och "I will follow you into the dark".

Efter 17 år i bandet valde medlemmen Chris Walla att hoppa av 2014 och ersattes därefter av Dave Depper och Zac Rae.

Nya plattan "Thank you for today" släpps den 17 augusti.

Spelar på Cirkus den 11 februari 2019.