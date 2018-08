Historisk rivstart för "nya" Damkronorna

Fakta

Målvakter: Anna Amholt, AIK, Sara Grahn, Luleå, Maria Omberg, do, Lovisa Selander, Rensselaer Poly In.

Backar: Emmy Alasalmi, AIK, Linnéa Andersson, HV71, Ebba Berglund, Luleå, Johanna Fällman, do, Josefine Holmgren, Djurgården, Solveig Neunzert, do, Anna Kjellbin, Linköping, Emilia Ramboldt, do, Elin Lundberg, Leksand, Maja Nylén-Persson, do, Ebba Strandberg, University of Maine, Mina Waxin, Modo.

Forwarder: Olivia Carlsson, Modo, Nathalie Ferno, Luleå, Emma Nordin, do, Melinda Olsson, do, Rebecca Stenberg, do, Erika Grahm, Brynäs, Madeleine Hall, Leksand, Wilma Johansson, do, Lisa Johansson, AIK, Sabina Küller, do, Erica Udén Johansson, do, Lina Ljungblom, Skövde, Sofie Lundin, Djurgården, Alice Östensson do, Hanna Olsson, do, Fanny Rask, HV71, Moa Wernblom, Linköping, Pernilla Winberg, do.

Truppen: Truppen bantas inför fyrnationsturneringen i Hodonin, Tjeckien, 23–25 augusti.