Kläder och kebab lämnar Malmös gågata – sushi flyttar in

Klädkedjan MQ och kebabrestaurangen Middle East lämnar gågatan i Malmö. Klart är att det istället flyttar in en sushirestaurang från Lund.

Gågatan i Malmö är under ständig förvandling. Under det gångna året har aktörer som Sneakers Corner, Willy’s, Grandpa, Afound, Popolino och många andra flyttat in på Malmös gågatustråk från Stortorget till Triangeln.

I dagarna är ytterligare några förändringar på gång. Klädkedjan MQ är på väg att lämna hörnet på Södertull och stänger butiken den 16 september. Till branschtidningen Market berättar MQ:s Christine Abrahamsson att anledningen är att MQ:s butik i Hansagallerian har byggts ut med 155 kvadratmeter och att de väljer att fokusera där.

En annan förändring på gågatan är att kebab- och falafelrestaurangen Middle East har stängt på Södra Förstadsgatan. I dagarna pågår ett renoveringsarbete i lokalen och redan kan man läsa i fönstret att sushirestaurangen Aiko Sushi Express ska öppna där.

– Vi kommer att öppna i mitten av september, säger Aiko Sushi Express ägare Quang Tran till Dygnet Runt.

Aiko Sushi har funnits på Stora Södergatan i Lund sedan augusti 2016 och satsat på ett all-you-can-eat-koncept.

– Vi har haft många kunder från Malmö som har velat att vi ska öppna i Malmö, så vi har letat efter en möjlighet. När vi hittade den här lokalen så kändes det rätt, säger Quang Tran.

Lokalen i Malmö är mycket mindre och där kommer de att satsa på takeaway och menyer med sushi och pokébowls. Det finns ingen plats för all-you-can-eat-bufféer.

– Vi har tankar på att öppna ytterligare en restaurang med all-you-can-eat-koncept, antingen i Malmö eller i Lund, säger Quang Tran.