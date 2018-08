Så har Aretha Franklin anslutit sig till den himmelska kören och jag sitter och funderar på hur man ska kunna förklara hennes betydelse på något så futtigt som några tusen tecken text.

Och så kommer jag att tänka på filmen ”The Holiday”, Nancy Meyers romantiska husbytarkomedi från 2006. Filmen är en enda röra, men här finns en sekvens som alltid, alltid får mig att mjukna i knäna: när de nybildade paren dansar ut i eftertexterna till tonerna av Aretha Franklin som sjunger ”You send me”. Låten är nämligen ett perfekt exempel på det som var Aretha Franklins alldeles särskilda geni – förmågan att ta en befintlig låt och proppa den med så mycket feeling och skönhet att både den och dess kontext växer flera nummer.

När kompositören Sam Cooke släppte ”You send me” som singel 1957 blev den visserligen en hyfsad hit, en tidstypisk popfoxtrot med twangiga gitarrer och damkör. Men när Franklin sjöng in den drygt ett decennium senare lade hon både till sitt besjälade pianointro, dubbla lager av sin egen sång och en texttolkning som lyfte den från ett artigt erbjudande om samboskap till ett jublande frieri. Andra har spelat in den efter henne, men ingen har kommit ens i närheten.

Aretha Franklin hade ju, i synnerhet under den första fasen av karriären, en förmåga att göra sina tolkningar till de definitiva. Ur Burt Bacharachs och Hal Davids ”I say a little prayer”, i sin ursprungsform en rätt återhållsam låt av Dionne Warwick, drog Aretha och körgruppen The Sweet Inspirations istället ut vartenda uns av kärlekens dårskap och desperation ur den.

Hennes gospeltolkningar har bildat skola. Och Otis Redding fick se sin ”Respect” helt byta ägare och, i processen, rekonstrueras från en uppmaning till kvinnor att hålla sig på mattan till en kampsång för kvinnorörelsen såväl som medborgarrättsrörelsen. Vad Redding tyckte om det hela framgick åtminstone mellan raderna när han sjöng sin version under en konsert i Monterey 1967: ”This next song is a song that a girl took away from me (…) She just took it, but I'm gonna play it anyway”.

Aretha Franklin satte helt enkelt en gyllene standard för hur man sjunger soul. Dels i hur hon aldrig ryggade för att använda musiken som ett politiskt verktyg, men förstås också i hur hon rent konkret använde sin röst. Gyllene standard skrev jag nyss, men också en omöjlig standard: Aretha kunde maxa sången utan att för den sakens skull trötta ut vare sig själv eller lyssnaren, en ”more is more”-maxim som lutade sig lika mycket på råstyrka som på skir och skimrande skönhet – en paradoxal hantverkskombo som i princip bara fungerat för henne och Whitney Houston, för övrigt den andra mest inflytelserika soulsångaren i modern tid.

Efter genombrottet med ”Respect” 1967 följde ett förbluffande produktivt decennium av elva klassiska album och stilbildande hits, samtliga inspelade hos skivbolaget Atlantic: ”Lady Soul”, ”Aretha now”, ”Spirit in the dark”, ”Young, gifted and black”, gospelalbumet ”Amazing grace”… Det är en fullkomligt magnifik svit, matchad endast av Marvin Gayes sjuttiotal, och den kom både att bära henne genom resten av karriären men också, dessvärre, överskugga strängt taget allt hon spelade in efter den.

För är det något man kunnat beklaga så är det hur relativt sällan den mer sentida Aretha Franklin sjöng material som på allvar matchade hennes röst och unika konstnärskap, ett som när det var som bäst förenade det sakrala och det sekulära, det politiska och det privata.

En förklaring är att hon genom hela karriären ansträngde sig för att vara samtida, en modern popstjärna snarare än en klassisk soulartist. Ibland funkade det – de två samarbetena med Luther Vandross under tidigt åttiotal är toppen – men lika ofta var hon och hennes producenter upptagna av mer eller mindre krampartade försök att vara nere med det senaste.

Jag önskar att Aretha Franklin hade jobbat med fler av vår tids stora låtskrivare, att hon fått ägna sina sista femton år åt att jobba med folk som, tja, Robert Glasper eller Raphael Saadiq snarare än att sjunga Adele-covers: plattan ”Aretha sings the great diva classics” från 2014 var kanske första gången som Franklin förminskade snarare än förstorade det material hon satts att tolka.

Fast visst, guldkornen finns förstås där för den som sållar ordentligt. Dels de fläskiga men effektiva åttiotalshitsen, som George Michael-­duetten ”I Knew You Were Waiting” och Annie Lennox-­diton ”Sisters are doin it for themselves” (där den första tilltänkta duettpartnern faktiskt var Tina Turner, som dock drog sig ur för att hon tyckte texten var för feministisk); dels comebacken på nittiotalet då hon gick in studion med den då måttlöst hajpade Lauryn Hill och fick en av den sena karriärens tjusigare hits med ”A rose is stilla rose”, ett peptalk från en äldre kvinna till en yngre där den bastunga neosoul­produktionen faktiskt klädde hennes röst snarare än försökte sminka över den.

Och julskivan från 2008, lyssnade ni på den? Hennes tolkning av ”Silent Night” nuddar faktiskt vid den gamla magin från ”You send me”, med hennes åldrade men fortfarande ljuvliga sångröst och det där euforiska, emfatiska pianospelet som var en nästan lika central del av hennes artisteri som hennes sång.

"Aretha Franklin påminner mig om min mänsklighet. Om vad som finns inuti oss alla” sade Barack Obama en gång när en journalist frågade honom varför han tagit med henne på sin lista över musik att ta med till en öde ö. Aretha Franklin somnade in för gott i sin säng i Detroit i dag, men den där förmågan att locka fram den allra innersta essensen av att vara människa, den kommer att leva för alltid.