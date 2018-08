Så hyllas Aretha Franklin

Fakta

Född: 25 mars 1942 i Memphis, Tennessee.

Antal Grammypriser: 18 + 2 hederspriser.

20 ettor på USA:s r'n'b-topplista.

Två USA-ettor: "Respect" (1967), "I knew you were waiting (for me)" med George Michael (1987).

73 topp 100-hits i USA.

Första kvinnliga artist invald i rockens hall of fame 1987.

Sjöng när Barack Obama tillträdde som USA:s president 2009.