Så fixar du studietekniken inför skolstarten

Fakta

• Viktigast av allt är motivation och din vilja att lära dig mer.

• I god tid innan ett prov – sammanfatta det viktigaste ur litteraturen. När du pluggar, gör understrykningar för det viktiga. Testa att sammanfatta texten. Gå sedan tillbaka till litteraturen och se efter om du missat något viktigt.

• Ta för vana att anteckna viktiga saker på lektionerna. Det är till hjälp när du ska plugga inför tentan. Anteckna nyckelord, begrepp och termer och viktiga meningar.

• Genom att diskutera det du läst med dina studiekamrater får du nya perspektiv och infallsvinklar.

• I stället för att sitta i tre timmar och läsa halvt om halvt sovandes/vaken är det mer effektivt att läsa en timme och ta en paus. Av rent biologiska och fysiologiska skäl blir vi trötta. Hjärnan behöver sortera och smälta all information den tagit in för att effektivt ta in ytterligare information.

Källa: Karolinska institutet