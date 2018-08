Förlust för Piteå efter sent bakslag

1–2 borta mot Vittsjö efter ett sent baklängesmål. Då bjuder Piteå in framför allt Rosengård i den damallsvenska toppen. Nu skiljer det bara ett poäng mellan lagen.

Serieledaren hade det tufft borta mot Vittsjö och var svårt att känna igen. Och de både landslagsspelarna Julia Karlernäs och Nina Jakobsson, två av damallsvenskans största utropstecken i år, var osynliga och hade det påtagligt svårt att skapa något kreativt i offensiv väg.

Det var i stället Vittsjö som förde spelet, skapade chanser och dikterade villkoren. Efter halvtimmen så skickade inhopparen Emma Lundh, som kom in redan efter tolv minuter, in ledningen till hemmalaget med ett stenhårt skott som touchade ribban och in i mål.

Nej, Piteå hade det förtvivlat svårt att över huvud taget svårt att dyrka sig igenom ett för dagen granitstarkt Skåneförsvar.

Vittsjö hade bud på flera mål i den andra halvlek, men Piteå skulle trots det också få utdelning.

Med tio minuter kvar av matchen så kom då kvitteringen efter att Cecilia Edlunds skott letat sig in bakom Shannon Lynn.

Men Vittsjö som var det klart bästa laget för dagen fick också in en ett segermål av Michelle De Jongh när matchuret tickat upp på 91 minuter.

Den blytunga förlusten innebär nu att Piteå har Rosengård bara en poäng bakom sig i tabellen.