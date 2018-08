Göteborg tog viktig seger mot Djurgården

Tung förlust i toppmötet med Piteå efter tapp. Då studsade Göteborg tillbaka mot Djurgården. Efter sin 3–0-seger närmar sig laget serieledaren från norr.

Göteborg såg länge ut som ett vinnande lag i den tuffa bortamatchen mot ettan Piteå i damallsvenskan i fotboll, men klappade ihop och tappade sin 3–1-ledning till 3–4-förlust.

Nu är Göteborg tillbaka som vinnare efter 3–0 hemma mot Djurgården.

Efter 0–0 och en ganska chansfattig första halvlek gick hemmalaget ut till den andra halvleken på Nya Ullevi och ökade farten och skärpan.

Först satte Julia Zigiotti sitt sjunde mål för säsongen 20 minuter in, med tio minuter kvar nådde Rebecka Blomkvist högst på Olivia Schoughs inlägg och nickade in 2–0, och Karin Lundin fastställde slutresultat till 3–0 när hon petade in en retur.

Nu närmar sig både Göteborg serieledaren Piteå i toppen. Norrbottningarna åkte på en tung 1–2-förlust borta mot Vittsjö efter ett sent baklängesmål.

Serieledaren hade det tufft och var svårt att känna igen. De både landslagsspelarna Julia Karlernäs och Nina Jakobsson, två av damallsvenskans största utropstecken i år, var osynliga och hade det påtagligt svårt att skapa något kreativt i offensiv väg.

Det var i stället Vittsjö som förde spelet, skapade chanser och dikterade villkoren. Efter en halvtimme skickade inhopparen Emma Lundh, som kom in redan efter tolv minuter, in ledningsmålet för hemmalaget med ett stenhårt skott som touchade ribban och gick in i mål.

Vittsjö hade bud på flera mål i den andra halvlek, men Piteå skulle trots hemmalagets spelövertag få utdelning.

Med tio minuter kvar av matchen kom kvitteringen efter att Cecilia Edlunds skott letat sig in bakom Shannon Lynn. Men förgäves. Vittsjö som var det klart bästa laget för dagen fick in en ett segermål av Michelle De Jongh när matchuret tickat upp på 91 minuter.

Förlusten innebär att Piteå nu har Rosengård en poäng bakom sig i tabellen och avståndet ner till Göteborg är nu bara två.

Regerande mästaren Linköping vann hemma mot Limhamn Bunkeflo med 5–2 efter två mål av landslagsstjärnan Kosovare Asllani. Hon drog, i ledning med just 5–2, på sig ett rött kort i slutskedet av matchen.