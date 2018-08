Netflix lägger ner två pratshower

Det blir inga nya säsonger för de två Netflix-pratshowerna "The break with Michelle Wolf" och "The Joel McHale show" med Joel McHale, enligt Variety. De två pratshowerna läggs nämligen ner kort efter att dess första säsonger har haft premiär – pratshowen med komikern Michelle Wolf hade premiär i maj, och Joel McHales i februari.

Tidningen skriver att det är oklart hur stort intresse som funnits för de två showerna, eftersom strömningstjänsten inte släpper några tittarsiffror för sina originalserier.