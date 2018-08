20-åring bröt armen på ordningsvakt under Malmöfestivalen

När ordningsvakter skulle avvisa en 20-åring från Stortorget i fredags gjorde han så kraftigt motstånd att en av vakterna bröt armen.

Händelsen inträffade vid 20.40-tiden under Malmöfestivalens finalkväll. Ordningsvakterna ansåg att 20-åringen störde den allmänna ordningen och skulle avvisa honom – en metod som använts frekvent under festivalen, ett hundratal personer avvisades under förra veckan.