Avicii kan prisas postumt på MTV-gala

Fakta

Årets video:

Ariana Grande: “No tears left to cry”

Bruno Mars featuring Cardi B: “Finesse (remix)”

Camila Cabello featuring Young Thug: “Havana”

The Carters: “Apeshit”

Childish Gambino: “This is America”

Drake: “God's plan”

Årets artist:

Ariana Grande

Bruno Mars

Camila Cabello

Cardi B

Drake

Post Malone

Årets låt:

Bruno Mars featuring Cardi B: “Finesse (remix)”

Camila Cabello featuring Young Thug: “Havana”

Drake: “God's plan”

Dua Lipa: “New rules”

Ed Sheeran: “Perfect”

Post Malone featuring 21 Savage: “Rockstar”

Bästa nya artist:

Bazzi

Cardi B

Chloe x Halle

Hayley Kiyoko

Lil Pump

Lil Uzi Vert

Bästa visuella effekter:

Ariana Grande: "No tears left to cry”

Avicii featuring Rita Ora: “Lonely together”

Eminem featuring Beyoncé: “Walk on water”

Kendrick Lamar & SZA: “All the stars”

Maroon 5: “Wait”

Taylor Swift: “Look what you made me do”.

Bästa dans:

Avicii featuring Rita Ora: “Lonely together”

Calvin Harris & Dua Lipa: “One kiss”

The Chainsmokers: “Everybody hates me”

David Guetta & Sia: “Flames”

Marshmello featuring Khalid: “Silence”

Zedd & Liam Payne: “Get low (street video)”