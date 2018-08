Banker ringer privatpersoner och ber dem legitimera sig med bank-id – trots bluffvågen

Polisen och bankerna råder folk att aldrig använda sina bank-id på uppmaning från någon som kontaktar dig. Detta på grund av risken för bedragare. Samtidigt ringer bankerna själva upp potentiella kunder och ber dem legitimera sig med bank-id.

En våg av bedrägerier där folk via telefon luras att identifiera sig via bank-id eller logga in med sin dosa sköljer över landet. Varje månad görs hundratals anmälningar. Många av bedragarna är baserade i Malmö.

Juli var en av årets toppmånader med 463 anmälningar med fullbordade blåsningar på 21,3 miljoner kronor.

Uppringningarna utger sig för att komma från banken, ett låneinstitut eller något annat känt företag. Ofta är numret ”spoofat”, vilket innebär att företagets korrekta nummer syns på offrets display.

– Uppringarna är skickliga och har ofta tagit reda på mycket information om offret. Det vanligaste är att de uppger att du utsatts för ett bedrägeri eller att någon sökt lån i ditt namn, säger Stefan Larsson, utredningsledare på bedrägerisektionen vid Malmöpolisen.

Uppringarens mål är att du ska legitimera dig med din bank-id eller dosa. Sen kan bedragarna länsa ditt konto, oftast via swish.

SEB är en av bankerna som på sin hemsida varnar för att använda bank-id på uppmaning av någon som kontaktat dig.

Samtidigt ringer SEB:s medarbetare upp potentiella låntagare och ber dem identifiera sig med just bank-id.

– De samtalen som du pratar om är kunder som har bankärenden på gång, som exempelvis söker ett lån på banken. För att säkerställa att det verkligen är dig vi pratar med använder vi bank-id som identifieringsinstrument, säger Laurence Westerlund, pressansvarig på SEB.

Hur ska jag veta att det verkligen är SEB som ringer och inte en bedragare?

– Bedragarna är väldigt, väldigt försåtliga. Därför bör man ställa frågor till den som ringer. Hur mycket pengar har jag sökt och så vidare så att man säkerställer att personen man pratar med har kunskap som endast banken kan ha.

– Eller så avslutar du samtalet och ringer upp banken själv. Men då är det viktigt att man inte återringer den som ringt dig utan att du själv slår in numret.

Malmöpolisens Stefan Larsson tycker att man alltid ska ta det säkra före det osäkra och förespråkar därför en nolltolerans för att legitimera sig elektroniskt på andras uppmaning.

– Säg att du kommer ner på kontoret. Du har ingen aning om vem som är i den andre änden av luren.

Med ett sådant förhållningssätt blir det snårigt för statliga SBAB, som saknar fysiska bankkontor. Även deras anställda ringer potentiella kunder och ber dem legitimera sig med bank-id.

– Det är vårt enda sätt att säkerställa att den vi pratar med är samma person han eller hon utger sig för att vara. Man måste identifiera sig för att då diskutera sitt eventuella engagemang hos oss. Vid generella frågor behöver man inte identifiera sig, säger informationschefen Karin Hellgren på SBAB.

– Vi ringer alltid upp från ett och samma nummer, som man kan kontrollera. Vill man vara på den säkra sidan får man helt enkelt ringa in till oss. Vi ringer aldrig upp någon som inte bett om att bli uppringd.