Nu står det klart att Netflix-serien "Glow" får en tredje säsong, skriver Deadline

"Glow" handlar om en kvinnlig brottartrupp – The gorgeous ladies of wrestling – som var verksam under 1980-talet. Bakom serien står Jenji Kohan som tidigare jobbat med "Orange is the new black".

I rollerna syns bland andra Alison Brie, Betty Gilpin och Sydelle Noel.

Den andra säsongen hade premiär i slutet av juni. När fortsättningen kommer är ännu inte känt.