Läsarbrev: "Höghastighetsbanor i resten av världen är inget argument."

Per Selander:

Järnvägsexperten Per Corshammar (Aktuella frågor 13/8 ) får gärna projektera så många banor för höghastighetståg han vill. Men inte en skattekrona till det så länge Trafikverket inte klarar att få den befintliga tågtrafiken att fungera. Lägg pengarna på det istället.

Att det byggs höghastighetsbanor i resten av världen är inget argument i ett långsmalt, glest befolkat land som Sverige. Flyget kommer dessutom att utvecklas både vad gäller ekologi och ekonomi på de minst 30 år det tar att bygga höghastighetsbanor.

Tommy Gustlin, Per Albins födelsehem:

Heidi Avellan tar upp Per Albin Hansson, Folkhemmet och SD i sin krönika ( 10/8 ). Låt oss från början slå fast att socialdemokraten Per Albin Hansson och folkhemstanken absolut inte går att förena med SD, vilket ordförande Jimmie Åkesson hävdar. Per Albins folkhemstal i riksdagens andra kammare den 18 januari 1928 lät så här:

“Vid högtidliga tillfällen och för övrigt ibland även vid vardagliga tillfällen, tala vi gärna om samhället - staten, kommunen - såsom det för oss gemensamma hemmet, folkhemmet, medborgarhemmet … Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet.”

Men SD ser ner på människor som kommit från andra länder, som flytt från krig och elände och vill börja ett nytt liv i Sverige. De ser inte ut som "svenskarna", många är mörkhyade, har en annan religion, talar ett annat språk och klär sig annorlunda. Men de vill bo här och göra rätt för sig.

Avellan refererar till Åkessons bok och fråga om Per Albin hade varit Sverigedemokrat idag och svaret: "Det är min fulla övertygelse." Om det är något Per Albin inte hade varit så är det Sverigedemokrat. Som alla andra högerpopulistiska partier anspelar SD på rädsla och människors oro för framtiden, förvränger fakta och ger enkla svar på stora samhällsproblem. Detta synsätt är diametralt motsatt Per Albins.

REPLIK:

Det krävs mycket för att klara lärarbristen

Huvudledaren ( 13/8 ) påminner om Skolverkets senaste prognos som visar att det saknas omkring 80 000 lärare i Sverige år 2031. Situationen är alltså mycket allvarlig.

Mot den bakgrunden är Lärarnas Riksförbund inte främmande för att pröva olika vägar för att komma tillrätta med lärarbristen. Miljöpartiets förslag om att man ska kunna studera till lärare och samtidigt jobba deltid i skolan är ett sådant förslag. Liberalernas förslag om 18 000 lärarassistenter ett annat.

Det finns risker med båda förslagen. Med MP-förslaget att sökande styrs bort från den ordinarie lärarutbildningen; då utbildar vi ju i praktiken inte fler. Med L-förslaget att det i praktiken inte avlastar lärarna och att handledning av assistenterna istället lägger ytterligare bördor på en redan hårt pressad lärarkår. Men det extrema läget gör att inga förslag kan avvisas. Så nu väntar vi med spänning på vad de andra partierna ska komma med. Vad säger till exempel S och M om förslagen och när kommer deras egna förslag för att mota lärarbristen?

Lärarnas Riksförbund kan däremot aldrig acceptera att den långsiktiga lösningen ska vara att obehöriga undervisar. Istället handlar det om hur man akut ska komma bort från en situation som undergräver undervisningens kvalitet. Inte att sänka kraven på behörighet och legitimation. Målet måste istället vara en gediget utbildad och välbetald lärarkår som får goda möjligheter att ta sitt professionella ansvar.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund