Avicii prisades på MTV-galan

Tim "Avicii" Bergling prisades postumt för bästa dansvideo på MTV:s Video Music Awards i New York. Camila Cabello utsågs till årets artist.

Totalt var Avicii nominerad i två kategorier: Bästa dansvideo och bästa visuella effekter för videon "Lonely together" med Rita Ora. Världsstjärnan, som avled i april, prisades postumt i kategorin bästa dansvideo.

Video Music Awards hölls natten till tisdag svensk tid i New York. Utmärkelsen som årets artist gick till Camila Cabello, och priset som bästa nya artist gick till rapparen Cardi B.

Cardi B hade inför galan flest vinstchanser med sammanlagt tio nomineringar. Hon öppnade även årets gala – därefter följde framträdanden av artister som Jennifer Lopez och Ariana Grande.

Jennifer Lopez var även årets mottagare av priset Michael Jackson Vanguard Award för sina prestationer inom film och musik.

– Det finns så mycket mer att göra och jag vet i mitt hjärta att framtiden är ännu ljusare, sade hon när hon tog emot priset enligt nyhetsbyrån AFP.

Madonna höll ett hyllningstal till souldrottningen Aretha Franklin, som avled i torsdags. Men talet fick en del kritik från tittare på Twitter, rapporterar Variety. Anledningen är att Madonna, enligt de som var kritiska, mest ska ha pratat om sig själv.

MTV-galan har under åren bjudit på en del tv-historiska ögonblick. Bland annat när Kanye West avbröt Taylor Swifts tacktal 2009 och hävdade att priset för bästa kvinnliga video i stället borde ha gått till Beyoncé, eller när Madonna hånglade upp Britney Spears i direktsändning 2003.

Inför årets gala kom uppgifter om en eventuell återförening av realitystjärnorna i "The Hills". På röda mattan syntes bland andra Heidi Montag och Audrina Patridge – och under galan kom beskedet att realitystjärnorna kommer att återförenas i nya serien "The Hills: New beginnings" med premiär nästa år, skriver flera amerikanska medier.