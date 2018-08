Stefflon Don får med alla sina spretiga erfarenheter

Stefflon Don MIXTAPE. Secure

Stefflon Don – det vill säga Steff [från] Lon-don – är aktuell med sitt andra mixtape. Med allt från offensiv rap i "Bodak yellow"-anda till lättsam dancehall tar hon sig med fullängdaren "Secure" ett steg närmare mainstream.

När Stephanie Allen som fjortonåring återvände till sitt födelseland England hakade Londonborna upp sig på hennes brytning. I uttalet avslöjade sig tio år i Rotterdam, där holländska varit hennes vardagsspråk, amerikansk skol­engelska ersatt hennes brittiska dialekt och föräldrarnas jamaikanska engelska hörts i hemmet.

Det tog inte lång tid innan hon lyckats acklimatisera sig till Londonengelskans nyanser men inom sig behöll hon kalejdoskopet av språk. Nederländerna är kanske inte det första man tänker på när man idag lyssnar på en av hennes grime- och dancehall-influerade musik, däremot finns spretigheten av olika språk kvar i kärnan av hennes uttryck.

Målet att slå igenom globalt och brett märks tydligt på "Secure".

Den redan släppta singeln "Hurtin' me", med French Montana, har blivit uppgraderad och är nu gästad av stjärnorna Popcaan, Sizzla och Sean Paul.

Future gästar på "What you want", en låt som med sin refräng av orden Louis [Vuitton] och Gucci, oändligt upprepade, landar i kategorin av mainstream-­trap som blir som en parodi på sig själv – utan att det för den sakens skull är outhärdlig att lyssna på.

Låtlistan är full av gäster men även solospåren innehåller multipla personligheter, som "Senseless" där verser på patois kombineras med en len amerikansk­klingande r&b-refräng, allt avsänt från Stefflons egna stämband.

Genom sina låtar rör hon sig mellan genrer, växlar lika obehindrat från sång till rap som hon byter dialekt. "Favourite girl" är en mjuk karibisk­klingande ballad saltad med brittisk rap. Min dag vände till det bättre efter att jag hört "Uber", där hon tack vare Londonuttal lyckas rimma Uber på you now.

Dialektal mångfald är inte det enda Stefflon Don tog med sig från uppväxten. Att hennes skola i Rotterdam löpande lyft fram elevernas olika bakgrunder, till exempel genom att fira högtider som Eid gemensamt i klassen, upplevde hon som både inspirerade och utbildade. En liknande öppenhet bestämde hon sig för att ta med sig in i musik­studion, i möten med människor, influenser och idéer. Frukten av en sådan inställning finns att uppleva på "Secure".

