Trumps ex-advokat Cohen erkänner brott

Donald Trumps före detta advokat Michael Cohen har nått en uppgörelse med federala åklagare där han erkänner sig skyldig till brott.

Cohen inställde sig i en federal domstol på Manhattan sent på eftermiddagen lokal tid. På domarens fråga om han tänker erkänna sig skyldig svarade han ja, rapporterar Reuters.

Både hans advokat och en federal åklagare bekräftar att en uppgörelse har nåtts. Villkoren i uppgörelsen är inte kända, men de brott som Cohen erkänner sig skyldig till kan leda till flera års fängelse och stora bötesbelopp, rapporterar CNN med hänvisning till flera källor.

Han har bland annat delgivits misstankar om brott mot lagen om kampanjfinansiering, bankbedrägerier och skatteflykt.

I förhandlingarna har bland annat längden på fängelsestraffet diskuterats, enligt källorna. Däremot sägs Cohen inte ha gått med på att samarbeta med regeringen i den så kallade Muellerutredningen.

Cohen ska ha gått med på att erkänna sig skyldig för att "spara miljontals dollar, skydda sin familj och begränsa sin exponering", säger en källa till nyhetssajten Poitico.

Genom att erkänna sig skyldig kan han slippa rättegång.

I april genomfördes husrannsakningar i Michael Cohens hem och kontor, varpå en mängd dokument beslagtogs. Utredningen faller inom den breda ramen för den särskilde åklagaren Robert Muellers utredning av eventuella kopplingar mellan Donald Trumps presidentvalskampanj och Ryssland.

Som Trumps advokat var Michael Cohen under många år del av hans innersta krets. Han fortsatte också som rådgivare till presidenten efter att Trump flyttat in i Vita huset, men på senare tid har relationen blivit frostig. bland annat sedan det avslöjats att Cohen i hemlighet spelade in telefonsamtal med Trump.

Cohen utreds också för eventuellt brott mot amerikansk lagstiftning vad gäller valkampanjer för en betalning som gjordes till den före detta porrstjärnan som kallar sig Stormy Daniels.