Weeping Willows åker på julturné

Luleå, Norrköping och Göteborg är några av de städer som får besök av Weeping Willows under julturnén som startar i november. Utöver låtar från albumen "Christmas time has come" och "Snowflakes" kommer bandet att spela en blandning av låtar från karriären.

"Vår julturné skiljer sig något från andra och betonar de allvarliga och djupare frågorna som vi påminns om i juletid. De klassiska julbudskapen passar oss väldigt bra och vi känner oss hemma både musikaliskt och tematiskt. Något vi förstått att vår publik också gillar och identifierar sig med, därför åker vi ut på turné i år igen", säger Weeping Willows i ett pressmeddelande.

Turnédatum: 16 och 17/11 Luleå, 18/11 Umeå, 22/11 Karlstad, 23/11 Norrköping, 25/11 Göteborg, 30/11 och 1/12 Västerås, 7/12 Varberg, 8/12 Stockholm, 9 och 10/12 Gävle, 11/12 Linköping, 13/12 Kalmar, 15/12 Örebro, 16/12 Jönköping, 17/12 Malmö, 21 och 22/12 Uppsala.