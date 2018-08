Mångsysslaren Anders Lundin spelar på Live i Kävlinge den 25 augusti. "Jag spelade Fia med Knuff med min dotter igår och hade många spelare ute samtidigt. Det är min affärsplan och attack på livet också".

Musiken har alltid funnits där för Anders Lundin. Först under rockbandstiden i 20-årsåldern och senare smög sig musiken in i de olika tv- och radioprojekten. Under många år har Anders Lundin också skrivit prisbelönt barnmusik och varit trubadur och vissångare.

– Det har väl funnit försök till att packa ner gitarren under utbildningen på Dramatiska institutet men jag lyckades involvera musiken i radioprogrammen. Sen blev det barnprogram med egna låtar. Men de dröjde innan jag gjorde egna låtar till en skiva. Musiken har spelat stor roll hela tiden, säger Anders Lundin.

Från hammocken hemma i Enskede gård berättar han att musiken har en sorts terapeutisk roll för honom.

– Jag försöker fånga det jag upplever och det som rör sig inom mig och skriva ut det till melodier. I tv-program så är det många fler än mig som bestämmer. Men i en föreställning kan jag bestämma helt hur orden ska falla, det är häftigt. Jag har väl alltid haft något behov av att uttrycka det fullt ut.

Anders Lundin har gjort egna föreställningar och även hans viskonserter har mycket tankar och funderingar i och mellan låtarna.

– Det är väldigt roligt att berätta. Jag samlar på berättelser. Jag kan ha läst om något förhistoriskt fynd som gjorts eller något om alla människors ursprung i Norden som jag sammanfogar till en berättelse och samlandet sätts ihop till en föreställning. Det handlar om människan och vår tid på jorden. Det är en inte helt osentimental föreställning att jobba med.

Anders Lundin har under flera säsonger lett programet "Allt för Sverige" där amerikanska svenskättlingar söker sitt ursprung i Sverige.

– Det är speciellt att se på sig själv och sin omgivning med någon annans ögon. Deras ambition att ta reda på det förflutna är väldigt gripande. Vi har blivit lite blinda för hur bra vi har lyckats med föräldraledighet och sjukvård. Det vi har uppnått är få andra förundrat att stoltsera med.

Du skrider lite in och ut ur medieljuset. Vad lever du för typ av liv?

– Jag tycker att jag lever ett väldigt vanligt liv. När jag inte jobbar gör jag samma saker som alla andra i grannskapet. Hämtar och lämnar barn, handlar på Konsum. Jag har inte haft behov av att bara göra saker som syns i tv och vara inne i strålkastarljuset.

Vid sidan om tv-programmen och musiken föreläser också Anders Lundin. Att ha många projekt i luften samtidigt är ett högst medvetet val.

– Jag spelade Fia med knuff med min dotter igår och vi hade helt olika taktik. Jag hade många spelare på banan ute samtidigt för att inte bli utknuffad. Min affärsplan och attack på livet är att ha mycket igång.

Fakta Anders Lundin Född: Farsta. Bor: Enskede gård. Ålder: 59 år. Aktuell: Spelar på Live i Kävlinge 25 augusti klockan 18.30. Gör: Programledare, artist och föreläsare.