Svenska hiphopgruppen Hov1 har gett ut en ny singel, som heter "Auf wiedersehen", enligt ett pressmeddelande.

I den har de samplat amerikanske artisten Francis and the Lights "See her out (that’s just life)" och många fans kommer att känna igen sig då de spelade låten på sin senaste sommarturné.

Kvartetten släppte sin första låt "Hur kan du säga saker" 2015 och det senaste albumet, "Gudarna på Västerbron", kom i våras.