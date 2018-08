Lillebror Eskilsminne mot storebror HIF. Slaget om Helsingborg i svenska cupen slutade med en rejäl knall när hemmalaget vann med matchens enda mål.

Harlyckan bjöd till en gemytlig fotbollskväll i Helsingborg när Eskilsminne och HIF möttes i ett cupderby med en biljett till gruppspelet i vinter i potten. Hos gästerna gjorde tre av sommarens nyförvärv; Wanderson, Markus Holgersson och Thierry Zahui alla debut från start i en tävlingsmatch inför de 2 683 åskådarna.

Första halvlek bjöd dock inte till något vidare skönspel. Bollen åkte mest fram och tillbaka på mittplan, men båda lagen skapade några chanser att ta ledningen. Eskilsminnes bästa hade Robin Höfsö, när han nickade ett vänsterinlägg strax utanför efter knappa 20 minuter.

HIF hade halvlekens vassaste läge. På en hörna dök Calle Johansson upp och nickade, vilket tvingade hemmamålvakten Emil Plakalo till en kvalificerad räddning. Returen hamnade hos Wanderson, som brände grovt.

HIF vaskade fram de flesta chanserna att ta ledningen utan att få upp tempot i sitt spel, men efter 45 minuters spel var det fortfarande mållöst.

Efter en seg start på andra halvlek gjorde HIF ett trippelbyte. Wanderson, Thierry Zahui och Mattias Almeida gick ut – in kom tre offensiva kanoner i form av Mamudu Moro, Rasmus Jönsson och Andri Bjarnson. Tre minuter senaren kom kallduschen för HIF och glädjeruset för Eskilsminne. Jonatan Olsson bröt ett uppspel och hemmalaget kunde gå på anfall. De kom igenom på högerkanten och Robin Höfsö spelade in till Jesper Larsson som säkert placerade in 1–0.

Sedan inleddes HIF:s jakt på en kvittering. Rasmus Jönsson sköt utanför från bra läge med kvarten kvar. Kort därefter skruvade Darijan Bojanic en frispark i stolpen.

I den 78:e minuten var det dags för nästa ramträff. Andri Bjarnasson sprang sig till ett bra läge och målvaktsreturen hamnade hos Mamudu Moro, som prickade utsidan av stolpen från snäv vinkel.

Eskilsminne slet och sprang för att hålla ledningen. Fram till den 89:e minuten hade HIF svårt att skapa fler chanser, när Emil Plakalo tappade ett inlägg och Andri Bjarnson var nära att slå in returen.

Det blev inga fler lägen. Eskilsminne vann och tog sig därmed vidare till gruppspelet i vinter. För HIF tog cupäventyret slut innan det hunnit börja på allvar.