Någon kastade en sten in i familjens sovrumsfönster

Vid två tillfällen har en familj i Bjärred fått en sten inkastad genom sitt sovrumsfönster nattetid.

Familjen drabbades för första gången under natten mellan söndag och måndag i förra veckan. En ny sten kastades sedan in genom ett fönster till samma villa nu i helgen, under natten mellan lördag och söndag.

Ingen i familjen har kommit till skada i samband med händelserna.

– Men det är en ren tillfällighet eftersom de ligger och sover i det rummet, säger kommunpolis Håkan Persson.