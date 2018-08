Washington tillbaka som lågmäld våldsmaskin

Fakta

Född 1954 i Mount Vernon i delstaten New York i USA.

Debuterade som skådespelare i tv-filmer i slutet av 1970-talet. Fick sitt breda genombrott i sjukhusserien "St Elsewhere" i början av 1980-talet. Har under sin långa karriär spelat i filmer som "Malcolm X", "Philadelphia", "Pelikanfallet" och "The book of Eli".

Har genom åren vunnit två Oscars – en för bästa manliga biroll för sin insats i "Ärans man" från 1989 och en för bästa manliga huvudroll för "Training day" (2001). Har dessutom nominerats till ytterligare sex Oscars.

Aktuell i "Equalizer 2" som får svensk biopremiär den 24 augusti.