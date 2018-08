Ebbot: "Vi kände oss ganska unika"

Fakta

Gruppen släppte sitt första album "In the air tonight" 1987, och därefter "Financially dissatisfied, philosophically trying" 1989, "From influence to ignorance" 1991 och "Swing" 1992.

Efter det att gruppen splittrats 1993 bildade medlemmarna Ebbot Lundberg, Ian Person och Björn Olsson det framgångsrika bandet The Soundtrack of Our Lives.

Union Carbide Productions har tidigare återförenats på Hultsfredsfestivalen 2003.