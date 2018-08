Oavgjort för Tinnerholm i stökigt New York-derby

Ett högdramatiskt toppderby i New York fick ett oavgjort slut. Anton Tinnerholm spelade sin vana trogen hela matchen för NYCFC och Jo Inge Berget noterades för en assist.

Att få en spelare utvisad brukar bli kostbart. Att drabbas av två röda kort innebär oftast förlust. Men New York City FC lyckades rädda en poäng trots att man spelade med två man mindre i över 20 minuter.

Gästande New York Red Bulls tog ledningen i den 37:e minuten genom Bradley Wright-Philips. Minuterna senare visades NYCFC:s Eloi Almagat ut efter en hård satsning - men hemmalaget kom igen. I paus byttes Jo Inge Berget in och tidigt i andra halvlek nickade den förre MFF-norrmannen till David Villa som tryckte in 1-1.

I den 73:e minuten fick NYCFC på nytt se rött, sedan förre AIK-spelaren Ebenezer Ofori trampat på en motståndare.

Men trots det numerära underläget lyckades New York City FC hålla 1-1 inför 30 139 åskådare på Yankee Stadium.

New York City FC är trea i den östra konferensen, en poäng bakom New York Red Bulls och tre bakom serieledande Atlanta.