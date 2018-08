Då kommer Seinabo Seys nya album

Seinabo Sey dunderhyllades för debutalbumet "Pretend" 2015. Nu avslöjar hon att nästa album, som ska heta "I'm a dream", släpps den 7 september. – Det är absolut det mest personliga jag har skrivit någonsin, säger hon till TT.

Seinabo Sey slog igenom med låtar som "Younger" och "Hard time", och frälste kritikerna med debutalbumet "Pretend" från 2015. Men efter att hon gjort sin sista spelning på den efterföljande turnén var det inte tal om semester. I stället kastade hon sig raka vägen in i studion igen för att göra ny musik.

Under 2018 har hon släppt singlarna "Breathe", "Remember" och "I owe you nothing", och nu är det klart att det nya albumet släpps den 7 september.

Men först är det dags för ännu en singel – upptempolåten "Good in you" är ute nu.

– Det är min lättsammaste och roligaste låt hittills, den är väldigt nära den musik jag tycker om och har vuxit upp med. Jag har velat göra en upptempolåt men har aldrig riktigt hittat rätt stilgrepp så jag är fett glad över den här låten nu, berättar hon.

Det kommande albumet "I'm a dream" har ingen bestämd tematik – i stället behandlar det livet i stort, sådant som har varit och sådant hon vill ska vara.

– Jag har alltid varit personlig men den här gången har jag försökt skriva om det som gör mest ont. Jag hade någon tanke om att det ska vara så rakt och direkt som möjligt i min tankegång, mycket för att hitta essensen fortare. För mig handlar det om att förenkla, skala av och verkligen vara ärlig. Det är det jag hoppas att jag har uppnått, berättar hon.