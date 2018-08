Nordqvists lyft – efter formsvag månad

Anna Nordqvist stod för en imponerande andrarunda vid LPGA-tourtävlingen i Regina, Kanada. Den svenska golfstjärnan följde upp torsdagens 70-rond, två under par, med en 66-runda, sex under par, och avancerade från en delad 52:a plats till en preliminär delad niondeplats i sammandraget, med en score på totalt åtta under par.

31-åriga Nordqvist, som haft en formsvag månad och missade kvalgränsen i British Open i början av augusti, är fem slag bakom ledande Amy Yang, Sydkorea, som gick den andra rundan på 65 slag, sju under par, och ligger på –13 totalt.

Andra rundan pågår.