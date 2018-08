Primal Scream släpper demoalbum

Rockbandet Primal Scream släpper albumet "Give out but don't give up: The original Memphis sessions" den 12 oktober, rapporterar NME

Albumsläppet bjuder på en rad outgivna demoinspelningar från tidigt 90-tal som bandets gitarrist Andrew Innes nyligen hittade i sin källare.

Låtarna spelades in i Memphis 1993 tillsammans med producenten Tom Dowd och studiomusikerna i Muscle Shoals Rhythm Section. Året därpå omarbetade producenten George Drakoulias låtarna som gavs ut på albumet "Give out but don't give up".

Primal Scream bildades i Glasgow 1982 och slog igenom stort med sitt tredje album "Screamadelica" från 1991 som innehåller bland annat hitten "Movin' on up". Deras senaste album "More light" kom 2013, då bandet gav en konsert i Sverige.