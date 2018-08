Skatteminister Scott Morrison har valts till ny australisk premiärminister.

Morrison vann över tidigare inrikesminister Peter Dutton, som hade utmanat om Malcolm Turnbull om premiärministerposten.

Orkanen Lane, som har nått Hawaii med mer än 30 centimeter regn, har minskat ytterligare i styrka och har nedgraderats till en storm med kategori 3 uppger det amerikanska orkancentret NHC.

Vindar på 55 meter per sekund har uppmätts. Många vägar har stängts på grund av översvämningar och jordskred.

Ryska påverkansförsök på nätet har inte begränsat sig till den amerikanska presidentvalskampanjen 2016. De har även riktat in sig på att elda på debatten om vaccineringar, visar en ny studie.

– Vi började titta på inläggen och tänkte direkt att 'de här är lite konstiga', säger David Broniatowski, assisterande professor vid School of Engineering and Applied Science at George Washington University och huvudförfattare till studien till CNN