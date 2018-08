Teaterhöst med kvinnokraft – och Bergman

Fakta

31/8 "West Side story" av Leonard Bernstein på Malmö Opera. Nyöversättning av Jason "Timbuktu" Diakité.

7/9 "Våroffer" i tolkning av Benke Rydman på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.

12/9 "Till varje pris" av Adde Malmberg, urpremiär på Göteborgs stadsteater.

14/9 "The play that goes wrong", i regi av Sven Melander, på Nöjesteatern i Malmö

14/9 Musikalen "Ghost" på Chinateatern i Stockholm.

20/9 "Don Quijote" på Folkoperan i Stockholm.

21/9 "Ett dockhem 2" av Lucas Hnhath, med Marie Göranzon och Helena Bergström, Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.

21/9 "Monicas vals" av Klas Abrahamsson, om Monica Zetterlund, får urpremiär på Malmö stadsteater

22/9 "Underkastelse" av Michel Houellebecq, på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, i regi av Linus Tunström.

22/9 "Disneys Ringaren i Notre Dame – musikalen" får premiär på Göteborgsoperan.

27/9 Premiär för Robert Gustafssons "Rolandz på Rondo" i Göteborg.

6/10 "Tristessa" av Torbjörn Elensky, Jonas Bohlin och Ann-Sofi Sidén. Urpremiär på Kungliga Operan i Stockholm.

12/10 "Skamceremonin" av Åsa Lindholm, regi Gustav Deinoff, Unga Klara i Stockholm

18/10 "LasseMaja och Hamletmysteriet" av Jonna Nordenskiöld efter en idé av Martin Widmark. Urpremiär på Dramatens stora scen, Sverigeturné hösten 2019

19/10 "Den inbillade sjuke" av Molière med Mikael Persbrandt och Petra Mede på Maximteatern i Stockholm.

20/10 "Fattigfällan" av Charlotta von Zweigbergk på Uppsala stadsteater

20/10 "Den stora branden" av Jerker Beckman, regi Niklas Hjulström, får urpremiär på Västmanlands teater i Västerås.

27/10 "Kung Lear" av William Shakespeare, med Michalis Koutsogiannakis i titelrollen, på Göteborgs stadsteater.

8/11 "Something rotten", musikal av John O'Farrell, Karey Kirkpatrick och Wayne Kirkpatrick, Wermland Opera i Karlstad

15/11 "Faust" av Jens Ohlin och Hannes Meidal på Elverket i Stockholm.

1/12 "Rivers of Färila" om koreografen Per Jonsson, på Folkteatern Gävle.

1/12 "En julsaga" av Charles Dickens med Maria Kulle som Ebenezer Scrooge, Helsingborgs stadsteater

6/12 "Mary Page Marlowe" av Tracy Letts, på Dramatens stora scen i regi av Alexander Mørk Eidem.