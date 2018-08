Skåne

Klass 1-varning i Skåne: ”Kan bli 500 blixtar per timme”

Under lördagskvällen drar ett åskoväder in över Skåne. Lokalt kan det bli uppemot 20 millimeter regn och på ett område ungefär lika stort som Österlen kan det komma 500 blixtar per timme.