Fotboll

Elfsborg tappade efter brutna målnollan

Elfsborg bröt den mållösa trenden framför motståndarmålet. Den givmilda trenden framför den egna kassen – den levde däremot vidare i 2–2-mötet borta mot Djurgården. – De får en jävla gratisbiljett in i matchen, säger Simon Lundevall till C More.