Författarna om sina tricks på Louisiana Literature

På söndagen avslutas Louisiana Literature. Jenny Maria Nilsson besökte festivalen och hörde Guadalupe Nettel berätta om sina knep och såg Christian Kracht kliva direkt ur "Mörkrets hjärta".

”Kan man överleva en sådan behandling? I så fall, varför gjorde jag inte det?” Orden är den mexikanska författaren Guadalupe Nettels, lästa av skådespelaren Sofie Gråbøl ur boken ”The body where I was born”. Boken är till 95 procent självbiografisk, berättar Nettel för Peter Adolphsen som intervjuar henne på ena scenen på Louisiana Literature och på samma gång direktöversätter från spanska till danska. ”De resterande 5 procenten, då?” frågar han, ”vad består de av?” ”Författarens små tricks”, svarar Nettel.

”The body where I was born”, handlar om hur en kvinna från terapeutens soffa ser tillbaka på en bisarr barndom. Hur överlever man – med själslivet intakt – att ens mor betraktar en som en samling fabrikationsfel som ska åtgärdas och samtidigt hånar dessa ”fel” under barnets uppväxt? Kackerlackan, kallade mamman dottern eftersom hon tyckte att flickan hade dålig hållning. Nettels familj flyttade till Aix-en-Provence i Frankrike, till ett område Nettel beskriver som ett invandrargetto. Hon kände utanförskap; var varken fransk eller från något av de nordafrikanska länder som de flesta grannarna kom från. Litteraturen blev hennes tillflyktsort.

Säkert gäller det flera av de som besöker Louisiana Literature denna rätt underbara och sensommarsoliga fredag, som vanligt är programmet varierat mellan etablerade författare och rising stars, som litteraturvetare kallar det, från alla språkområden.

Jag tjuvlyssnar på besökarna, hör inte bara ett utan två romansynopsis. Ett terrordåd äger rum på just Louisiana Literature när Lars Løkke Rasmussen, Danmarks statsminister, är där! Det är alltså en av de två romanidéer jag råkar höra. Kanske något för de tre tjejer jag pratar med? Isabella Marcher, Fiona Gambino och Rosa Nørregaard Fenger sitter hopträngda på en betongklots och röker. Nyss lyssnade de på den danska författaren Leonora Christina Skov som läste ur sin bok ”Den, der lever stille”. Sedan Skov kommit ut som homosexuell vill föräldrarna inte veta av henne, det Skov läste handlade om det. Tjejerna uppskattar Skovs brutala ärlighet, men är tveksamma. Mer en bok för vuxna, tänker de? Rosa säger att hon läser deckare. De är där med sin gymnasieklass, en linje inriktad på design. Danska klasser rastas långt mer på kulturevenemang än svenska, en gång träffade jag en klass blivande elektriker på en Frida Kahlo-utställning på ett museum för modern konst.

Christian Kracht, schweizaren som är aktuell med romanen ”De döda”, får kallas en av de mest intressanta nu levande författarna. Vilken varierad publik vi är som väntar på honom; damerna jämte mig har dyra smycken, pastellkläder och luktar gott, unga män vars hår aldrig sett en borste och en tjej som ser ut som en mörk Rita Hayworth. Själv ser Kracht ut som om han stigit ur romanen ”Mörkrets hjärta” (från 1899) av Joseph Conrad; ökenkängor, beige byxor, militärgrön jacka men också hans ansikte passar in i den gamla klassikern. Lustigt, Krachts författarskap jämförs ofta med Conrads och det är sant – de delar en stämning.

Numera bor Kracht i Los Angeles med sin hustru och dotter. "Ingen särskilt inspirerande stad", säger han, "men vädret är bra." Han vill inte bli för amerikaniserad, han kom till USA under Obamas sista år. Det offentliga språket har hårdnat, han berättar att de nioåriga pojkarna i dotterns klass är mer benägna för mobbning sedan Trump tillträdde.

Intervjuaren Philipp Ostrowicz har med en bok från 2006: "The ministry of truth", en propagandabok för Nordkorea som Kracht gjorde med två fotografer. Ett slags satir, delvis baserad på Kim Jong-Uns skriverier om filmteori. ”Fruktansvärt usla”, enligt Kracht. Han fascineras av totalitär konst, speciellt arkitektur: ”den är så löjlig att den är rolig”. Det där är Krachts intresseområden: språk, politik, historiska händelser men skrivet med fantasi och mänskliga detaljer.

Innehållet i hans prosa är livligt men framberättat på ett kliniskt språk, ungefär så beskriver skådespelaren Thure Lindhardt, som läser ur ”De döda” på scen, Krachts litteratur. Jag lyckas göra bort mig tvåfalt vid detta tillfälle, jag blir utskälld för att jag tagit med kaffe in till scenen som ligger inne i konsthallen. ”Du kan spilla på konsten”, säger en vakt och kör ut mig. Och jag frågar Lindhardt om han är känd, om han varit med i något på tv? Äh, ja, han har huvudrollen i "Bron" och sommarpratade dessutom i år. Lindhardt är en gentleman, säger att andra får avgöra om han är känd och berättar att han läst Kracht och att han varit en läsande person sedan alltid, sedan han var barn. "Hängde du på bibblan eller fritidsgården", frågar jag honom, "när du var tonåring?" "Biblioteket", svarar Lindhart.

Nettel sitter på scenen och är förtjusande och smart, hon tycks ha överlevt sin bisarra barndom genom att göra sig själv till en karaktär i en bok och det är väl ett av författarens bästa tricks? Att placera saker i en berättelse, för att förstå och leva vidare. ”Diktarna är de lagstiftare som världen inte har erkänt”, citatet brukar tillskrivas poeten Shelley.

Diktarna och deras läsare är också snygga, det slår mig när jag är på Louisiana Literature – folk är ovanligt snygga. Blir man snygg om man läser eller dras snygga till läsning? Jag vet inte, i alla fall är det värt att läsa bara därför.