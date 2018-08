Nordqvist åtta efter stabil avslutning

Hennes sista nio under lördagen var magnifika. I söndagens avslutande runda av USA-tourtävlingen i Regina, Kanada, bjöd svenskan Anna Nordqvist åter på bra golf, även om den inte var lika birdierik som i tredjerundan.

Totalt blev det fyra birdies, och inga bogeys, vilket gav ett score på fyra under par för dagen och 13 under totalt i tävlingen. Ett resultat som gav en delad åttondeplats. Vann tävlingen gjorde hemmaspelaren Brooke M. Henderson som med en minus sju-runda på sista dagen gick up på totalt 21 under par, och därmed tog en komfortabel seger med fyra slag tillgodo på amerikanska tvåan Angel Yin.

Madelene Sagstrom avslutade tävlingen med en parrunda (totalt tre under par), och Dani Holmqvist med en minus två-runda (på par totalt). Holmqvist noterades dessutom för en eagle på 14:e hålet.