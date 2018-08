De låtarna spelades mest på Spotify i sommar

Fakta

1. Norlie & KKV: "Mer för varandra"

2. Clean Bandit featuring Demi Lovato: "Solo"

3. Post Malone: "Better now"

4. Hov1: "Hon dansar vidare i livet"

5. Kygo: "Born to be yours"

6. 5 Seconds of Summer: "Youngblood"

7. Drake: "In my feelings"

8. Dynoro: "In my mind"

9. Samir & Viktor featuring Anis Don Demina: "Put your hands up för Sverige"

10. Tyga featuring Offset: "Taste"

Källa: Spotify