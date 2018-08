Jon Stewart och Dave Chappelle till Köpenhamn i höst

Stjärnkomikerna Jon Stewart och Dave Chappelle kommer till Köpenhamn för en föreställning i höst.

Jon Stewart är mannen bakom nyhetstalkshowprogrammet ”The Daily Show” som han ledde i femton år. Dave Chappelle är ståuppstjärnan som skapat tv-programmet ”Chappelle’s show”.

Nu är det klart att duon ger sig ut på en Europaturné i höst. I Sverige blir det en föreställning i Globen den 14 oktober, men det blir även en show i Royal Arena i Köpenhamn den 13 oktober.

Biljetterna släpps den 31 augusti. Så kallad Yondr-teknologi kommer att användas denna kväll, vilket innebär att det är förbjudet att ha en mobiltelefon med sig under föreställningen. Vill man inte lämna den hemma så kommer mobiltelefonen att låsas in i Yondr-fickor under showen.