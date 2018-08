Nöje

Megakör intar Globen – med Sarah Dawn Finer

När We Are Voice intar Globen i slutet av mars nästa år är det ingen vanlig publik som fyller arenans platser – utan en rekordstor kör. – Det är ett fantastiskt sätt att få presentera en av Sveriges största folkrörelser, säger Martin Rolinski, vd för We Are Voice.