Slet åt sig plånboken och knuffade ut passageraren framför Grand Hotel.

Sent på fredagskvällen hade mannen, som är i 75-årsåldern, hoppat in i en bil med tre okända, engelsktalande personer som lovade köra honom från Malmö till Lund för 200 danska kronor. Priset steg dock under resans gång.

Framme vid Grand Hotel i Lund ville männen först ha 300 danska kronor för resan. När passageraren tog fram sin plånbok för att betala slet de åt sig alla pengarna, 800 danska kronor, och knuffade sedan ut mannen.

De tre personerna i bilen misstänks nu för rån.