Bankomater kan vara stängda en månad efter sedelkupp på köpcenter

Efter kuppen mot Toppengallerians kontantcenter är samtliga bankomater avstängda.

– Det kan ta en månad att åtgärda, men vi hoppas att det ska gå fortare än så, säger Jenny Danielsson, kommunikationsansvarig på företaget Bankomat.

Strax efter klockan ett på söndagsmorgonen bröt sig tre män in till bankomaterna på Toppengallerian i Höllviken – och kom undan med en okänd summa kontanter. Förövarna tog sig in i ett utrymme bakom gallerians så kallade kontantcenter, där kunder både kan ta ut och sätta in pengar.

Flera patruller kallades till platsen och polisen sökte av området med hund. I nuläget pågår en brottsutredning om stöld.

Det var innehållet i de båda insättningsautomaterna som blev bytet under helgens inbrott. I lokalen finns också två uttagsautomater. Sedan kuppen har samtliga bankomater varit avstängda.

Jens Bertilzon, chef på Ica Toppen, menar att gallerian inte fått någon information överhuvudtaget från Bankomat, företaget som ansvarar för maskinerna.

– Vi har försökt få reda på vad som händer, och när de öppnar maskinerna igen, men Bankomat har inte kunnat svara på det, säger han.

Har ni varit utsatta för något liknande tidigare?

– Vi har haft inbrott på gallerian förr, men inte i deras lokaler, säger Jens Bertilzon.

Jenny Danielsson, kommunikationsansvarig på Bankomat, vill inte uttala sig om vilka summor tjuvarna kom över utan hänvisar till den pågående polisutredningen.

Anledningen till att det dröjer innan kontantcenter kan öppna igen är enligt henne bland annat att dörren till lokalen ska åtgärdas och säkerhetsrutinerna för lokalen ses över.

– Det gör vi kontinuerligt, och kommer absolut att göra i det här läget också. Allt vi kan lära oss för att bli bättre tar vi till oss. Vi har väldigt hög säkerhet i våra automater, säger Jenny Danielsson.