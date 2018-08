Fler namn till nästa Tarantinofilm

Skådespelare som Al Pacino, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie och Dakota Fanning är redan klara – nu läggs fler namn till listan över medverkande i Tarantinos kommande film "Once upon a time in Hollywood".

Enligt The Hollywood Reporter ska Sydney Sweeney, som slog igenom i tv-serien "Handmaid's tale", medverka i filmen. Även Danny Strong är klar för en roll, precis som polske skådespelaren Rafal Zawierucha som ska spela en ung Roman Polanski.

"Once upon a time in Hollywood" sägs utspela sig sommaren 1969, när Mansonfamiljen utförde flera mord på order av den ökände Charles Manson. Quentin Tarantino regisserar filmen samt har skrivit manus.