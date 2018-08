Guldhästen är inte redo – All In missar VM

Peder Fredricson har haft ett angenämt problem inför VM då han haft tre fyrbenta kandidater att välja bland.

Men idag kom beskedet att en av dem faller bort. Guldhästen från EM är inte redo.

Under tisdagen meddelade Peder Fredricson via We Love Horses instagram att "Allan" inte är redo för det stundande världsmästerskapet i Tryon i september.

– Han är inte riktigt redo och i full form för ett stort mästerskap ännu, säger Fredricson till Ridsportförbundet.

Hästen som han tagit både OS-silver och EM-guld med gjorde comeback på tävlingsbanorna tidigare i år efter en skada, och Peder Fredricson har hela tiden hoppats att den 12-åriga valacken skulle vara tillbaka i toppform lagom till VM.

Men för Fredricsons del är medaljchanserna inte borta trots att favoriten inte följer med till USA. Han har nämligen två andra topphästar att välja mellan – Hansson och Christian K. Vem det blir som han tar med sig till VM meddelas i början av september.