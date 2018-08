Bäste Stefan Löfven, Sveriges statsminister.

När jag fick höra att Ulf Kristersson, Moderaternas ledare, och du, Socialdemokraternas dito, ville förbjuda tiggeri med motiveringen att det är ovärdigt att tigga, blev jag, säkert i likhet med tusentals andra, bestört. Två toppolitiker, den ene varande, den andra kanske blivande statsminister, vill lagstifta om att fattiga människor inte ska behöva förödmjuka sig och sitta och tigga på gator och torg i stora delar av vårt land. I likhet med många andra undrar jag nu hur ni har tänkt att detta ska gå till? Ska tak över huvudet-garantin som moderata politiker införde i Stockholm redan på 90-talet gälla i hela Sverige?

Ska det ingå i kommunallagen, eller bokstavligen skrivas in i socialtjänstlagen?

Och hur ska det finansieras?

Hur som helst känns det verkligen bra att vi i det här landet har tvenne politiker på högsta nivå, som kan visa sån medkänsla, sån omsorg om de av vissa människor mest föraktade och misstrodda, att ni är redo att jobba för ändrad lagstiftning, med allt vad det innebär av remissförfarande, inklusive att fråga självaste Lagrådet och allt det där.

Som svensk kan man vara stolt att leva i ett sånt land.

På tal om värdigt liv, har jag de senaste femton åren ägnat mig åt att försöka få politikerna i Lund att ta sig an det faktum att vi där har många hemlösa människor. När Socialstyrelsen senast gjorde en kartläggning, fanns det i Lund 342 hemlösa Lundabor. I Örnsköldsvik, där jag, liksom du bor om sommaren, fanns det 126 hemlösa. Dessvärre förefaller det inte ha slagit någon politiker att dessa människor lever under värdighetsgränsen. Liksom långt under fattighetsgränsen. Och existensminimum.

Så nu hoppas jag, eller ber att härmed få anbefalla dig, herr statsminister, att du, nästa gång du träffar Ulf Kristersson och ni börjar dividera hur ni ska verkställa er offentliggjorda ambition om tiggeriavskaffandet, även tar upp frågan om hur hemlöshetsfrågan ska behandlas. Den senaste kartläggningen visade att i hela Sverige finns det 34 000 hemlösa.

Så ni får en del att fundera över.

Det fina med just det problemet, är att ni inte behöver vara rädda för att Sverigedemokraterna tycker att det är en utmärkt idé. Det blir bara ni två, utan konkurrens.

Mina varmaste lyckönskningar i den spännande valrörelsen.

Gertrud Anljung

Lund och Björna