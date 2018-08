Boy George och Culture Club till Sverige

Boy George och bandet Culture Club uppträdde nyligen på årets Europride i Göteborg och snart spelar bandet på svensk mark igen. Den 8 december ger de nämligen en konsert i Fryshuset i Stockholm, enligt ett pressmeddelande.

Tidigare i sommar rapporterade Billboard att Culture Club med Boy George i spetsen ger ut albumet "Life" den 26 oktober, vilket blir det första på 20 år.

Culture Club grundades 1981 och ligger bakom hits som "Do you really want to hurt me", "Karma chameleon" och "I'll tumble 4 ya".