Slutspelat för Murray i US Open

Det tog stopp för comebackande britten Andy Murray redan i andra matchen i US Open. Spanjoren Fernando Verdasco vann över Murray med siffrorna 7-5, 2-6, 6-4, 6-4 under ännu en varm dag i New York.

31-seedade Verdasco har tidigare förlorat 13 av 14 matcher mot den tidigare världsettan Murray, som vann US Open 2012.

– Jag slog honom bara i Australian Open 2009, så den enda matchen jag vunnit mot honom var en grand slam-match. Det gav en del motivation till att komma hit och försöka slå honom igen, säger Verdasco efter matchen.

US Open är den första grand slam som Murray spelar sedan Wimbledon förra året, på grund av en höftskada som opererades i januari. Han hade själv i förväg sagt att han inte skulle vinna i år.

I måndags vann Murray över australiern James Duckworth.

I tredje matchen kommer Verdasco att möta tredjeseedade argentinaren Juan Martin del Potro.